В Офисе президента заявили послам G7 о внешнем вмешательстве в Конституционный суд

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

По словам главы ОП Андрея Ермака, правоохранители дадут оценку ситуации с КСУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты не без внешнего вмешательства. Об этом он сообщил во время встречи с послами G7, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, украинские антикоррупционные органы будут работать, о чем шла речь во время заседания СНБО. "Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАЗК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАЗК, НАБУ и другие, – они есть и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", – сказал глава ОП.

Кроме того, он добавил, что вчера, 29 октября, в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине. "Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили во время принятия земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", – высказался Ермак.

В то же время глава Офиса считает, что правоохранители смогут дать оценку ситуации с КСУ и НАПК, и выход из нее будет найден. "Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня действительно выступаем единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим ни стоял", – отметил Ермак.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в правоохранительные органы в связи с решением Конституционного суда об отмене права НАПК проверять декларации. По словам президента, необходимо установить все детали решения суда.