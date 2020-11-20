В Офисе президента заявили, что пока рано говорить о "новогоднем локдауне"

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У Зеленского сначала хотят увидеть результаты введения "карантина выходного дня"

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении "новогоднего локдауна" пока рано. Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Тимошенко, сначала необходимо увидеть результаты введения "карантина выходного дня". "Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся "карантином выходного дня". Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал чиновник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин. Среди ограничений, которые могут длиться с 1 декабря по 14 января, указывались запрет на проведение рождественских концертов в отдельные дни, запрет на религиозные мероприятия и прочее.

Ранее сообщалось, что в Киеве, учитывая пандемию коронавируса, праздновать Новый год будут без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Однако проведение всех мероприятий зависит от эпидемической ситуации.