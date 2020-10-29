В Офисе президента заговорили о возможности замены судей КСУ
Все судьи КСУ были назначены при каденции двух предыдущих президентов
После скандального решения об отмене электронного декларирования в Офисе президента не исключают возможность замены судей Конституционного суда Украины. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.
Как отмечается, на вопрос о возможной замене судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".
"Потому что даже если изменить нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил советник.
Он также отметил, что весь состав Конституционного суда, который работает сегодня, был назначен двумя предыдущими президентами.
"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - подытожил Подоляк.
Следует заметить, что украинское законодательство предусматривает увольнение судей КСУ в случае:
- окончания срока назначения;
- достижения им 60-летнего возраста;
- невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;
- нарушения требований относительно несовместимости;
- клятвопреступления;
- вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
- прекращения его гражданства;
- признания его безвестно отсутствующим или объявление умершим;
- подачи судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.
Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.