В Офисе президента заговорили о возможности замены судей КСУ

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Все судьи КСУ были назначены при каденции двух предыдущих президентов

После скандального решения об отмене электронного декларирования в Офисе президента не исключают возможность замены судей Конституционного суда Украины. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, на вопрос о возможной замене судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Потому что даже если изменить нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил советник.

Он также отметил, что весь состав Конституционного суда, который работает сегодня, был назначен двумя предыдущими президентами.

"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - подытожил Подоляк.

Следует заметить, что украинское законодательство предусматривает увольнение судей КСУ в случае:

окончания срока назначения;

достижения им 60-летнего возраста;

невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;

нарушения требований относительно несовместимости;

клятвопреступления;

вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

прекращения его гражданства;

признания его безвестно отсутствующим или объявление умершим;

подачи судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.