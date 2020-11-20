В Офисе президента уверяют, что дороги в Украине строят не за деньги "коронавирусного" фонда

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По словам заместителя главы ОП, деньги из фонда борьбы с коронавирусом никто не забирал

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на строительство дорог в Украине не направляли средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Тимошенко, выделенные на строительство деньги изначально планировалось потратить на дороги. "Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институтами. Третье - это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", – сказал чиновник.

Также представитель Офиса президента добавил, что существует несколько причин, почему часть денег еще не потратили. "Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям пока необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции. Вы же поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", – высказался Тимошенко.

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Напомним, не так давно Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из программы онкологических заболеваний на ремонт дорог во Львовской области. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что эти средства не были своевременно использованы по назначению.