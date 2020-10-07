В Офисе президента рассказали, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Лондоне

Владимир Зеленский пригласил герцогов Кембриджских посетить Украину

Встреча Владимира Зеленского и принца Уильяма в Букингемском дворце Фото: Офис президента Встреча Владимира Зеленского и принца Уильяма в Букингемском дворце Фото: Офис президента

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Стороны обсудили ряд двусторонних взаимодействий, передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, во время встречи собеседники обсудили экологические инициативы, двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерное и социальное равенство и противодействие домашнему насилию.

Во время аудиенции главы Украины Его Высочество принц Уильям отметил важность официального визита президента в Великобританию. В свою очередь, Владимир Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Соединенном Королевстве, и важность поддержки межчеловеческих контактов.

"Человеческие контакты всегда самые важные для стран. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", – сказал украинский лидер.

Они также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

В конце встречи, Владимир Зеленский пригласил герцогов Кембриджских посетить Украину.

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Напомним, сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Глава государства должен провести переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения. В частности, в документе речь пойдет о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также Зеленский и Джонсон должны подписать документы о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов.

Впоследствии президент Украины проведет встречи со Спикером Палаты Общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.