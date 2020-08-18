В Офисе президента прокомментировали скандал со срывом спецоперации с ЧВК

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском Фото из открытых источников

Подоляк утверждает, что случайный переговорщик не мог появиться в схеме найма боевиков

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал блестящей медийной операцией информацию об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России. Об этом он сообщил в Facebook.

Советник главы ОП заявляет, что появление этой истории связано с недавним увольнением с должности начальника Главного управления разведки при Минобороны Василия Бурбы.

Подоляк заявил, что президент Зеленский "со сложностями" увольнял Бурбу. Он также отметил, что после увольнения в ведомстве начали проводить аудит.

Советник главы ОП считает, что "на территории Украины чужую медиа/провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями".

Подоляк приводит несколько аргументов в пользу своей версии.

По его словам, первым СМИ, опубликовавшим материал о спецоперации украинских спецслужб, была российская "Комсомольская правда". Подоляк считает, что "все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми".

Подоляк утверждает, что случайный переговорщик не мог появиться в схеме найма боевиков.

"История очень запойная. Потому что всерьёз предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (из Украины - ред.) умно и беспроблемно провёл по перевалкам до Беларуси", – пишет Подоляк.

"И вот все это секретное и мощное действо сорвалось по той простой причине, что представитель СБУ доложил детали операции в кабинете президента", – написал Подоляк.

Кроме этого, советник главы ОП заявляет, что, по словам нового главы ГУР, в ведомстве якобы нет документов, относящихся к этой спецоперации.

"А какая все-таки цель должна была быть у этой операции, будь она реальной? Захват вагнеровцев - это однозначно прямой конфликт с белорусами, европейцами, турками. И повод для РФ отказаться от перемирия", - резюмировал политик.

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 32 бойцов ЧВК "Вагнера", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

6 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

После Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".

Однако, 14 августа, правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бойцов ЧВК Вагнера России белорусскими властями – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях".