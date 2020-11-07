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В Офисе президента пригласили Джо Байдена в Киев

Офис президента

 Фото из открытых источников

По словам главы ОП, Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности и стремления

Глава Офиса президента Андрей Ермак поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США и пригласил его в Киев. Об этом Ермак сообщил в Фейсбук.

По словам чиновника, Украину и США объединяют общие ценности. "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, однако нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!", – говорится в сообщении.

Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

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Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

Позже с победой на выборах президента США демократа Джо Байдена поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, дружба двух стран становится лишь крепче.

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