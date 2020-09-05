В Офисе президента отреагировали на российские санкции против Украины

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В Украине назвали решение правительства РФ - спекуляцией

В Офисе президента Украины отреагировали на российские санкции против некоторых членов украинских партий. Решение российского правительства назвали спекуляцией. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Согласно сообщению, мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее всего, ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей.

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное влияние многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - отметили в Офисе.

Кроме того, не исключается, что Россия делает попытку манипуляций перед местными выборами в Украине.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, нельзя исключать, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистских провокаций) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, Российская Федерация ввела новые персональные санкции против Украины. В список вошли более 40 украинских политиков и общественных деятелей, среди которых: экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, а также певец и экс-нардеп Святослав Вакарчук.