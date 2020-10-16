В Офисе президента объяснили инициативу о легализации медицинского каннабиса

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Вопрос вынесли из-за потребности 2 млн украинцев в лекарствах на основе медицинской марихуаны

На общенациональный опрос вынесли вопрос о легализации медицинского каннабиса из-за его необходимости при лечении онкобольных и военнослужащих. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что главными аргументами за легализацию конопли с медицинской целью является использование препаратов на их основе как эффективного и легкого обезболивающего. В частности, это особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые сейчас вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов.

Кроме того, в ОП добавили, что применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что важно для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Также группа препаратов на основе каннабиса используется и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний.

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В Офисе президента отмечают, что, по предварительным подсчетам, в лекарствах на основе каннабиса нуждаются не менее двух миллионов украинцев.

В то же время главным аргументом противников легализации является то, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. "Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют", – говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе президента, вопрос стоит лишь о легализации медицинского каннабиса. "Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую систематическую боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", – резюмировали в ОП.

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский назвал три последних вопроса общенационального опроса, который состоится во время голосования на местных выборах. Один из них касается необходимости легализации медицинского каннабиса.