В Офисе президента не будут "спускать на тормозах" историю с КСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото из открытых источников

Если Рада не сможет вывести КСУ из кризиса, в Офисе Зеленского будут предлагать другие решения для урегулирования ситуации

В Офисе президента заверили, что не будут "спускать на тормозах" историю Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Бабель".

По его словам, если Верховная Рада не сможет найти решение выхода КСУ из кризиса, то в Офисе президента будут предлагать другие решения.

Кроме этого, Михаил Подоляк добавил, что создание в Раде рабочей группы для выхода Конституционного суда из кризиса, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять".

"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать обществу", - заверил советник руководителя ОП.

Напомним, в конце октября Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. По данным КСУ, такое решение было принято для того, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти.

Также, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Глава государства подчеркнул, что решение КСУ "никчемное" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Позже глава парламента заявил, что Верховная Рада Украины примет отдельный законопроект, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом и организовать работу антикоррупционных органов.