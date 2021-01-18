В Офисе президента назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена

Джо Байден Фото из открытых источников

Главные направления - поддержка суверенитета, военная помощь, наращивание товарооборота и борьба с коррупцией

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал приоритетные направления сотрудничества с администрацией будущего президента США Джо Байдена. Главные - поддержка суверенитета и военная помощь Украине, сообщает пресс-служба ОПУ.

По его словам, также среди основных приоритетов является активное привлечение Соединенных Штатов к процессу урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

"Мы можем много говорить о форматах этого привлечения, определения возможных определенных должностей и т. п, но стопроцентно можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации", - сказал Игорь Жовква.

Кроме того, одним из приоритетов в двусторонних отношениях останется экономический блок и наращивание товарооборота.

"Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, такие как IT, искусственный интеллект - также можно об этом говорить", - добавил он.

Не менее важным приоритетом будет тема борьбы с коррупцией.

"Здесь мы точно будем союзниками Байдена, в осуществлении антикоррупционных мер в Украине", - отметил заместитель руководителя ОП.

А также Украина готовит "дорожную карту" отношений с США.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина пригласит мировых лидеров на празднование 30-летия Независимости страны, среди них должен быть избранный президент США Джо Байден. У Зеленского также уточнили, что визит Байдена в Киев является вопросом недалекого будущего.