В Офисе президента назвали приоритеты дипломатической работы на 2021 год

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква Фото из открытых источников

Главным приоритетом является сохранение и укрепление международной поддержки Украины

В 2021 году основными приоритетами дипломатической работы Украины являются вопрос установления мира на Донбассе, возвращения Крыма под контроль украинской власти и активизация государства как международного игрока. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье изданию Зеркало недели.

По его словам, сохранение и укрепление международной поддержки Украины является приоритетом номер один.

"Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами — США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном — мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств для уверенного преодоления мировых вызовов", - добавил советник президента.

Также Игорь Жовква заверил, что работа над реализацией договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже будет продолжаться. Кроме того, на 2021 год запланировано проведение следующего саммита в нормандском формате. По предварительной информации, стратегической задачей встречи будет обсуждение установления мира на Донбассе "на украинских условиях". Жовква подчеркнул, что Украина в этом вопросе рассчитывает на поддержку Германии и Франции.

Еще одним ключевым пунктом является установление мира на Донбассе. Для этого Украина планирует в дальнейшем сохранить перемирие, активизировать работу ТКГ, а также провести обмены удерживаемыми. Кроме этого, запланировано открытие новых КПВВ, разведение сил и средств, реализация обновленного плана разминирования, а также обеспечения доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

По словам Жовквы, Украина также будет работать над усилением международного давления на Россию для выполнения ею своих обязательств. Советник подчеркнул, что санкции должны сохраняться до полного восстановления статус-кво.

Кроме этого, в 2021 году ожидаются первые сдвиги в вопросе возвращения Крыма.

"В прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году мы должны сделать акцент на содержательном труде. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров на поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года", - отметил Игорь Жовква.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные приоритеты в работе Крымской платформы. Среди них - вопросы безопасности, эффективности санкций, защиты прав человека, преодоления негативного влияния на экономику и тому подобное.