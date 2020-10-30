В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Кадровые изменения планируются из-за неудовлетворительных результатов работы чиновников

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Офис президента Украины планирует кадровые изменения в руководстве областных государственных администраций из-за неудовлетворительных результатов работы. Об этом он сказал в эфире "Право на власть".

"Я за Офис не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, то есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных продвижений у глав ОГА, там, я думаю, решения (об увольнении - ред.) будут приняты", - отметил Корниенко.

По словам политика, такое решение не связано с результатами "Слуги народа" на местных выборах. Его причина – сугубо эффективность работы ставленников президента.

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Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что во время местных выборов избиратель "Слуги народа" выразил протест против того, как партия провела этот год во власти. Политик подчеркнул, что надо извлечь уроки из ошибок и начать выполнять ту программу, с которой партия пошла на выборы год назад.