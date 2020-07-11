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В Офисе президента готовят ряд соглашений к встрече с президентом Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Встреча между лидерами двух государств запланирована на осень

В Офисе президента Украины готовятся к предстоящей встрече с главой Беларуси, для этого украинская сторона готовит ряд двусторонних документов. Об этом сообщает прессслужба ОП. 

Как отмечается, 10 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Игорем Сергиенко. Во время этого главы администраций обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности, культурных связей. 

В свою очередь Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече глав двух государств. 

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Кроме этого, стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

Отметим, встреча между президентами Украины и Республики Беларусь запланирована на осень этого года. 

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Напомним, недавно глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что его граждане живут в спокойной стране.

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