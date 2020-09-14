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В Офисе президента анонсировали новую встречу советников лидеров стран-участниц "нормандского формата"

Встреча с послами стран "Большой семерки" Офис президента

Соответствующее заявление было сделано во время встречи с послами G7

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" заявил, что в ближайшее время будет проведена еще одна встреча советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Об этом сообщает Офис президента

Согласно сообщению, общаясь с послами стран "Большой семерки", Ермак рассказал о результатах переговоров в Берлине 11 сентября. Он также отметил, что каждое достижение, в частности "режим тишины", который длится почти шесть недель, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7.

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Как отмечается, Ермак подробно проинформировал послов стран "Большой семерки" о позиции Украины на переговорах, обозначив ход переговорного процесса. 

Он также отметил, что было договорено о проведении в ближайшее время следующей встречи советников лидеров стран–участниц "нормандского формата". 

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Напомним, в минувшую пятницу, 11 сентября, в Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Ее главным итогом стало то, что участникам переговоров удалось договориться о продлении "режима тишины" на Донбассе.

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