В Офисе генпрокурора рассказали, как Украина планирует привлекать к ответственности бойцов ЧВК Вагнера

По словам замгенпрокурора, передача "вагнеровцев" России не меняет ситуацию

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском Фото из открытых источников

Украина будет привлекать к ответственности бойцов ЧВК Вагнера на национальном уровне. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

По словам чиновника, передача "вагнеровцев" России не меняет ситуацию. "Обстоятельство, что подозреваемых лиц передали в Российскую Федерацию, кардинально ситуацию не меняет. Мы собрали достаточную доказательную базу по совершению преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все имеют подозрения, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", – сказал заместитель генпрокурора.

Напомним, 14 августа правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска.

В среду, 19 августа, Служба внешней разведки Украины заявила, что специальная информационная операция по так называемой группе Вагнера в Беларуси имеет российское происхождение.

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Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами отрицал.