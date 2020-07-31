Офис генпрокурора просит Беларусь временно арестовать задержанных "вагнеровцев"

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28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации

Офис Генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства".

28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих людей в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии в Беларуси установили имена и фамилии задержанных, а писатель и екскомандир "ДНР" Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона.