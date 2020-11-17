В определенной степени, я уже президент: Разумков ответил шуткой на вопрос о своих политических амбициях

Дмитрий Разумков Новое время

Спикер отметил, что он глава парламента, что по-немецки звучит как - президент парламента

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил шуткой на вопрос о своих политических амбициях. В частности, в интервью немецкому изданию Welt он в шуточной форме отметил, что в некоторой степени уже является президентом.

"Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. У Украины большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях.

По-украински, моя должность – глава парламента, по-немецки - президент парламента. В итоге, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", - пошутил Разумков.

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Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что парламент начнет рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.