В НАТО подчеркнули важную роль Украины в борьбе с коронавирусом

Крупнейшие в мире украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" доставляют гуманитарную и медицинскую помощь странам ЕС в рамках программы стратегического взаимодействия НАТО SALIS

Крупнейшие в мире украинские самолеты "Мрия" (Ан-225) и "Руслан" (Ан-124) доставляют гуманитарную и медицинскую помощь странам ЕС в рамках программы стратегического взаимодействия НАТО SALIS. О важности этого сотрудничества во время сегодняшнего брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "УНН".

"Мы работаем с партнерами по-разному, и мы приветствуем тот факт, что у НАТО так много партнеров и что мы можем стоять вместе и решать общие задачи, такие как кризис COVID-19. А Украина помогает союзникам по НАТО, так как Украина обеспечивает стратегические воздушные перевозки, или точнее сказать, есть украинские самолеты ("Мрия" и "Руслан" - ред.), которые используются НАТО для обеспечения стратегических воздушных перевозок. И я видел эти самолеты. Они огромные. У них огромные возможности", - заявил Столтенберг.

По его словам, использование украинских самолетов показывает, каким образом НАТО работает с партнером - Украиной - для обеспечения воздушного транспорта для союзников по НАТО.

Он добавил, что эти самолеты были важны в течение длительного периода времени для перевозки медицинского оборудования из Китая, по всему миру, в страны НАТО в Европе.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО утвердит новый пакет поддержки Украине.