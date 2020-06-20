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В НАТО намерены укреплять партнерство со странами, которые годами были в миссиях Альянса

Украина имеет новый статус в отношениях с НАТО Фото из открытых источников

Сейчас широкой программы входит Украина вместе со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией

НАТО стремится укрепить партнерство со странами, которые на протяжении многих лет были в миссиях и операциях Североатлантического альянса. это в эфире телеканала "ДОМ" сообщила директор Центра информации и документации НАТО Барбара Маронкова.

По ее словам, 12 июня Североатлантический совет, который является высшим органом НАТО по принятию решений, достигла соглашения о признании Украины как "партнера расширенных возможностей".

"Это означает, что Украина имеет доступ к программе сотрудничества с НАТО, которая в значительной мере ориентирована на военно-техническую сторону сотрудничества. Это часть более широкой инициативы, которая называется Инициативой НАТО по оперативной совместимости с партнерами, которую мы создали 2014 года, чтобы иметь возможность продолжать военное сотрудничество со многими партнерами по всему миру", - подчеркнула Маронкова.

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По ее словам, Украина искала то, что могли бы предложить партнерам, которые были с ней в военных операциях, “которые стояли с нами бок о бок на протяжении всех этих лет. Чтобы не потерять это особое сотрудничество, это особое партнерство, которое связывало наших военных".

Она отметила, что в настоящее время к этой широкой программы входит Украина вместе со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

"Мы стремимся укрепить наше партнерство со странами, которые на протяжении многих лет были с НАТО в наших миссиях и операциях. Страны-партнеры, которые работали с нами в разных ситуациях, в разных конфликтах, и которые проводят с нами много учений. Что это означает на практике. НАТО делает многое. Представьте, что вы украинские солдаты, и вы присоединяетесь к наших войск НАТО в Афганистане, или служите с нами в Косово, мы работаем вместе. Для того, чтобы работать вместе, вам нужна так называемая совместимость ваших сил, оборудования, того, как вы принимаете команды. Вы должны понимать друг друга, чтобы иметь возможность работать вместе. Вот почему важно, чтобы как государства-члены, так и страны-партнеры имели такую возможность продолжать совместную работу. Потому что, как говорит наш генеральный секретарь, мы говорим про общую безопасность. Это означает, что Альянс не может сам противостоять вызовам безопасности сегодняшнего дня. Нам нужны партнеры. Если у нас есть партнеры, мы будем сильнее вместе", - подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический совет признала Украину членом Программы расширенных возможностей.

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