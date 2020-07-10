В НАТО готовят новую концепцию сдерживания и обороны для Европы

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Идея создания новой концепции было принята министрами обороны стран НАТО

Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая должна усилить НАТО. Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает пресс-служба организации.

По его словам, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.

"Мы работаем над новой концепцией под названием "Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства". Она будет первым всеобъемлющим документом, будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

"История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, является агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнование в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира", - заявил Джоанэ.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем "не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка".

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Напомним, до этого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, что агрессивное поведение Российской Федерации на международной арене является огромным вызовом для Европейского Союза и НАТО.