В НАПК рассказали, что задекларировал Синегубов на несколько миллионов гривен

Олег Синегубов Фото з відкритих джерел

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов имеет немалый список недвижимости в Киеве и Харькове, который он указал в своей декларации. Об этом рассказали в эфире телеканала NEWSONE.

За данными Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции он владеет недвижимостью площадью 114 квадратных метров, которая стоила ему почти полтора миллиона гривен.

В 2018 году Синегубов стал владельцем квартир в Харькове площадью 202 квадратных метров и 50 квадратных метров. Кроме этого, с 2010 года в собственности его жены находится квартира в Харькове и две места для парковки.

Относительно автопарка Синегубова: его жена ездит на автомобиле Porsche Cayenne. Сам глава Полтавской облгосадминистрации в 2019 году продал машину Mercedes-Benz 100 тыс. грн и приобрел за 580 тыс. грн Lexus.

При этом заработная плата Синегубова в Харьковском национальном университете внутренних дел в 2019 году составляла 565 тыс. грн. А на посту главы Полтавской области в 2019 году он успел заработать только 33 тыс. грн.