В Нацсовете по вопросам антикоррупционной политики произошли кадровые изменения, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский вывел из состава Нацсовета Холодницкого и Муратова

В составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики состоялись кадровые изменения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

В частности, президент ввел в состав Нацсовета:

первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука (по согласию);

заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Вместе с тем Зеленский вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики бывшего главу САП Назара Холодницкого и бывшего и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова.

Отметим, в обязанности Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики входит подготовка и представление президенту предложений по антикоррупционной стратегии и политике.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия. В частности, послом в Тунисе назначен Владимир Хоманец, на место посла в Нигерии - Валерий Кирдода.





