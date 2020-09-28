live
Новости » Политика Читати новину українською

В Нацсовете по вопросам антикоррупционной политики произошли кадровые изменения, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский вывел из состава Нацсовета Холодницкого и Муратова

В составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики состоялись кадровые изменения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

В частности, президент ввел в состав Нацсовета:

  • первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука (по согласию);
  • заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Вместе с тем Зеленский вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики бывшего главу САП Назара Холодницкого и бывшего и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова.

Отметим, в обязанности Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики входит подготовка и представление президенту предложений по антикоррупционной стратегии и политике.

Новости по теме: Зеленский назначил судьей ОАСК участника "Фабрики звезд" Гарника

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Тунисской Республике и Федеративной Республике Нигерия. В частности, послом в Тунисе назначен Владимир Хоманец, на место посла в Нигерии - Валерий Кирдода.



Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украинский капитан спас от смерти 27 мигрантов и застрял в море: Его танкер не принимает ни один порт ЕС Танкер Delfi доставили в акваторию порта "Черноморск": Известна сумма ущерба В порту Бейрута вновь вспыхнул масштабный пожар. Фото Танкер Delfi транспортируют в порт Черноморска. Видео
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Внешний контроль страной. Бюджет-2021. COVID-19 |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Избирательные баталии. Правительство Шмыгаля. Переезд Венедиктовой | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Лукаш | Ток-шоу
Нет эффективности в борьбе с коррупцией, - Владимир Кацман