В начале 2021 года Украину посетит эмир Кувейта

Флаг Кувейта Фото из открытых источников

Эмиру предоставят государственную охрану

В начале января 2021 года с визитом в Украине посетит эмир Государства Кувейт шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Зеленского № 557/2020-рп от 23 декабря.

Как отмечается, в документе говорится о государственной охране Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха во время пребывания в Украине.

"Управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха во время пребывания в Украине 3 – 10 января 2021 года", - указано в документе.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник договорился с послом Кувейта в Украине Рашидом Аль Адвани открыть прямое авиасообщение между странами.