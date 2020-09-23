В НБУ согласовали кандидатуру главы Ощадбанка: Что о нем известно

Сергей Наумов Фото из открытых источников

Срок полномочий председателя правления составляет 5 лет

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления Ощадбанка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Сбербанка.

"Национальный банк Украины 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Национального банка", - говорится в сообщении.

Срок полномочий председателя правления составляет 5 лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Сергей Наумов ранее был главой Укрсиббанка. С сентября 2014 года занимает должность председателя правления Пиреус Банка МКБ.

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Напомним, недавно Верховная Рада назначила членом Совета Национального банка Украины экономиста Василия Горбаля. Последним местом работы Василия Горбаля была корпорация "УкрИннМаш". Кроме этого, он дважды был членом Совета Нацбанка.