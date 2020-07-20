В НАБУ рассказали, что Новак имел двойное гражданство

Он имел гражданство Украины и Польши

У бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого задержали в Польше по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, двойное гражданство. Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, передает "Экономическая правда".

"В отношении гражданства, на сегодняшний день, по нашим данным, у главного подозреваемого двойное гражданство - Украины и Польши", - рассказал Сытник.

"По поводу подозрения - ексголові "Укравтодора" предъявлено подозрение польской стороной в рамках законодательства Польши. Подозрения, которые подготовлены детективами НАБУ, направлены в Польшу для объявления подозреваемых там, и так же некоторые подозрения переданы нам польской стороной", - сказал и.о. главы САП.

"Относительно возможной экстрадиции - мы не видим принципиальной разницы, где будет происходить суд. Более интересно будет по поводу имущества, которое будет арестовано, но это отдельная история. По нашему мнению, является совместная работа с польскими коллегами, экстрадиция, при том что есть польское гражданство, не является принципиальным", - подчеркнул Сытник.

Ранее сообщалось, что Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польщи, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.