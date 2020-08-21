В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого

В Нацбюро надеются на продолжение эффективной работы с САП

НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что увольнение руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям НАБУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

В Национальном бюро отметили, что период пятилетнего сотрудничества двух антикоррупционных органов запомнился "стартом противодействия топ-корупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных".

В то же время, в НАБУ добавили, что в их рабочих процессах бывали как конфликты и дискуссии, так и компромиссы и достижение полного согласия.

Кроме того, по мнению представителей ведомства, прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП. "Надеемся, что с увольнением Руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом Генерального прокурора не станет риском для отлаженного функционирования антикоррупционного механизма", – резюмировали в Нацбюро.

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Напомним, сегодня стало известно, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Впоследствии в СМИ появилась информация, что временно исполняющим обязанности главы САП назначено Максима Грищука, ранее занимавшего должность первого заместителя Холодницкого.