В МВД объяснили, почему полиция не штрафует депутатов ВРУ за отсутствие масок

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

В ведомстве надеются, что большое количество больных парламентариев заставит нардепов во время завтрашнего заседания использовать маски

Полиция не может оштрафовать народных депутатов за отсутствие маски во время заседаний и работы в парламенте, потому что нет права заходить на территорию Верховной Рады для составления административных протоколов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ведущий программы поинтересовался у заместителя министра внутренних дел, почему народные избранники, которые должны первыми показать пример гражданам, находятся в помещении Верховной Рады без маски да еще и не получают за это штраф, как предусмотрено украинским законодательством. На что Геращенко ответил:

"Полиция не имеет права заходить на территорию Верховной Рады для составления административных протоколов. Но я думаю, что после того, как коронавирусом заболел и председатель Верховной Рады, первый заместитель председателя, то мы можем увидеть завтра, я думаю, что все депутаты будут уже использовать защитные маски", – сказал Антон Геращенко.

Кроме этого он ответил на вопрос, может ли быть запись с телекамер из заседаний ВРУ, где четко видно, что депутаты не придерживаются масочного режима, юридическим основанием для привлечения их к административной ответственности:

"Я посоветуюсь с юристами Национальной полиции. Но нужно понимать, что обязанность носить маски принята лишь на той неделе депутатами ВРУ как изменения в закон об обязательности ношения маски в общественных местах", – прокомментировал Геращенко.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом отметили в пресс-службе офиса президента. Также сообщается, что глава государства сейчас чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Положительный тест на коронавирус также получили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко.

Позже стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Впоследствии и первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Кроме этого сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что 27 народных депутатов и 24 работника аппарата ВРУ сейчас болеют COVID-19, а более 90 парламентариев уже одолели болезнь.