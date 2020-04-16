В МВД объяснили, почему не составили протоколы на участников акции возле суда в поддержку Черновол
"Решений Кабинета министров о карантине для таких случаев недостаточно"
Политические акции, как та, что состоялась на поддержку Татьяны Черновол, могут быть остановлены только по решению суда.
Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ведущая главного политического ток-шоу страны Наташа Влащенко поинтересовалась, почему правоохранители не реагировали и не оформили протоколы, когда накануне под Печерским судом в Киеве, где рассматривали дело в отношении бывшего народного депутата Татьяны Черновол, собрались в ее поддержку свыше десятка человек.
"Те фото, которые я видел, они были в масках защитных. И второй вопрос, что политические акции также не подпадают под действие карантина. Политические акции могут быть остановлены только по решению суда, как и закрытие религиозных общин. Решений Кабинета министров о карантине для таких случаев недостаточно", – отметил Антон Геращенко.
Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол по "делу Майдана".
Впоследствии стало известно, что бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
Сама Татьяна Черновол заявила, что к убийству она не причастна.
16 апреля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Черновол. Ее отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца.