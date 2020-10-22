В монобольшинстве самостоятельно написать законопроект могут максимум 10% нардепов, – Чаплыга

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Для того, чтобы уметь это делать, нужно пройти соответствующую школу, говорит политический консультант

Максимум 10% нардепов из парламентской фракции "Слуга народа" могут самостоятельно написать и зарегистрировать законопроект.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Эксперт, комментируя инициативу народного депутата Украины от монобольшинства Татьяны Грищенко о непроведении второго тура выборов в период действия карантина, заметил, что принести в ВРУ такой документ этот человек может, а вот написать его – нет.

"Это означает, что кто-то этот камешек вложил в руку этого депутата или депутатки (я с удивлением узнал, что есть у нас еще и такие персонажи в Раде). Этому персонажу дают задание, чтобы он швырнул камешек в воду, а затем в Администрации президента изучают круги, которые пошли от этого камешка. То есть делают сначала провокацию. Делают с помощью какого-то очередного "ноунейма", то есть безымянного какого-то депутата в своей фракции, а потом следят за волнами. Если волны пошли хорошие, то это же наша инициатива, если волны пошли плохие – это индивидуальное мнение депутата", – сказал Михаил Чаплыга.

Эксперт отметил, что для того, чтобы написать проект закона или постановления, нужно пройти соответствующую школу нормотворчества, понимать процедуры представления и тому подобное.

"Где-то процентов 90 от монобольшинства этого делать не умеют", - сказал Михаил Чаплыга.

Отвечая на вопрос, сколько нардепов из парламентской фракции "Слуга народа" могут самостоятельно написать и зарегистрировать законопроект, Михаил Чаплыга отметил, что это количество составляет максимум 10%.

Политический консультант добавил, что упомянутая инициатива относительно второго тура выборов выходит за пределы правового и конституционного поля Украины, но в нашей стране возможно все.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина. Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.

В Комитете избирателей Украины заявили, что перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.