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В Минздраве заявили о положительном эффекте от карантина - уровень заболеваемости гриппом пошел на спад

Виктор Ляшко РБК-Украина

В ведомстве отметили уменьшение количества гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости гриппом пошел на спад. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы недавно проводили исследование, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже сегодня можем говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы отмечаем положительную динамику, то есть, мы отмечаем уменьшение количества гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

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