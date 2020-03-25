В Минздраве сообщили о дефиците вирусологов в Украине

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По словам Андрея Роханського, на время эпидемии коронавирус первым заместителем министра здравоохранения должен быть предназначен именно вирусолог

Врач Андрей Роханский заявил, что в аппарате Министерства здравоохранения Украины не хватает вирусологов. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Он отметил, что на время эпидемии коронавируса первым заместителем министра здравоохранения должен быть назначен вирусолог-инфекционист.

"Специалистов на фоне распространения коронавируса в аппарате Минздрава действительно не хватает. Среди первых заместителей должны быть инфекционисты, в такое непростое время для страны", - рассказал Роханский.

При этом, по словам врача, пост министра может занимать врач любой специальности.

"Министр должен иметь навыки кризисного менеджмента. Это - ключевое", - добавил он.

Роханский считает, что для того, чтобы эффективно противостоять коронавирусу, в структуре Минздрава должно работать необходимое количество вирусологов, иммунологов и инфекционистов, которых необходимо объединить в одну группу.

Напомним, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.