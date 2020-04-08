В Минздраве рассказали, на какой день с появления симптомов COVID-19 чаще всего происходит госпитализация

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Укринформ

Заместитель главы Минздрава рассказал, что за минувшие сутки рассмотрено 720 подозрений с кононавирусной болезнью

Госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на третий-седьмой день с момента появления симптомов. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Он рассказал, что за минувшие сутки рассмотрено 720 подозрений с кононавирусной болезнью.

"По результатам лабораторных исследований, а также медицинского освидетельствования в учреждения здравоохранения за прошедшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66-ти были госпитализированы трое человек", - отметил Ляшко.

По его словам динамика показывает, что больше всего госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на третий-седьмой день с момента появления симптомов.

"При том, что анализ показал, что с увеличением срока госпитализации, количества дней от момента симптомов до момента госпитализации, не влияло на увеличение количества людей, которые нуждаются в интенсивной терапии. Но мы в очередной раз призываем – при появлении симптомов сразу обращаться к своему семейному врачу или на номер "103", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.