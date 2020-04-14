Минздрав начал аудит системы охраны здоровья, - Степанов

Максим Степанов из открытых источников

Подробности министр не сообщил

Министерство здравоохранения Украины начало аудит системы здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"На прошлой неделе мы начали аудит в целом этой системы. Пока могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов, тревожные", - сказал он.

Однако подробностей министр не сообщил.

Напомним, с начала распространение коронавирусной инфекции в Украине, зафиксировано 3 372 случая заражения COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавирус, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".