В Минздраве исключают остановку медицинской реформы

Министр здравоохранения Украины Илья Емец УНИАН

В министерстве заявили, что подготовка к внедрению второго этапа медицинской реформы уже началась

Министр здравоохранения Украины Илья Емец утверждает, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

Об этом он заявил во время заседания Кабмина.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача – провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи", - сказал Емец.

По его словам, модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик, чтобы украинцы не страдали от ожидания перемен.

Также Емец добавил, что подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа, а также реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.