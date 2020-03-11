В Минздраве исключают остановку медицинской реформы
В министерстве заявили, что подготовка к внедрению второго этапа медицинской реформы уже началась
Министр здравоохранения Украины Илья Емец утверждает, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.
Об этом он заявил во время заседания Кабмина.
"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача – провести такие изменения, от которых выиграют все украинцы: как пациенты, так и врачи", - сказал Емец.
По его словам, модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик, чтобы украинцы не страдали от ожидания перемен.
Также Емец добавил, что подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа, а также реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.