В Минюсте заявили о поддержке амнистии 900 осужденных из-за коронавируса

Денис Малюська. Фото kmu.gov.ua

Однако, в министерстве убеждены, что есть мало осужденных, которые могут выйти на волю и после этого жить в своей квартире или доме за счет каких-то сбережений

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, но не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Малюська считает, что речь должна идти только о тех людях, которые не будут представлять опасности для других граждан после освобождения.

По мнению министра, массовое освобождение заключенных может только ухудшить ситуацию, несмотря на то, что в некоторых странах власть все же пошла на подобный шаг.

"Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", - заметил он.

Малюська добавил, что есть мало осужденных, которые могут выйти на волю и после этого жить в своей квартире или доме за счет определенных сбережений.

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"Поэтому мы поддерживаем продуманные мероприятия - законопроект об амнистии, который высвободит около девятисот осужденных и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказания", - отметил министр.

Он пояснил, что подобные процессы должны происходить лишь постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура города Киева разработала план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО.