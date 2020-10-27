В Минюсте заявили, что не выполнят решение ОАСК — Сытника оставят директором НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник Фото: НАБУ

Глава ведомства подчеркнул, что Минюст не имеет правового основания и полномочий исключать информацию о Сытника как директора НАБУ из ЕГР

Министерство юстиции не может выполнить решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить сведения о Артеме Сытнике как о директоре НАБУ из Единого государственного реестра. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или же отдельного решения", - отметил Малюська.

По его словам, изменения в информацию, которая содержится в реестрах, вносятся государственными регистраторами. Тогда как Минюст имеет право рассмотреть жалобы на действия регистраторов и вносить данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб.

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"То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", - добавил министр.

В то же время Денис Малюська отметил, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действуют и останутся таковыми до 17 декабря 2020. Кроме этого, статус-кво в отношении НАБУ и его руководителя не изменился.

"НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - добавил глава Минюста.

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Напомним, накануне, 26 октября, Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника и дал указание Минюсту вычеркнуть его из реестров как руководителя.