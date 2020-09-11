В Минюсте рассказали, на что потратили деньги от платных камер в СИЗО

По словам министра юстиции, полученные средства потратили на ремонт бесплатных камер

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Полученные средства от использования заключенными платных камер в СИЗО направили на ремонт 8 бесплатных камер в 3 заведениях. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в бюджете Украины средства на улучшение условий в бесплатных камерах не выделяются. "Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем", – написали в ведомстве.

В общем, уже сделано ремонтов в бесплатных камерах на сумму 239 709 грн. "Больше всего таких помещений обустроили в Киевском СИЗО: 2 камеры по 12 мест и 4 камеры по 3 места. Потратили на эти ремонты 215 767 грн. Еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском следственном изоляторе за 17 973 грн. Кроме того, за 5968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО", – сообщили в Минюсте.

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Напомним, недавно министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не учитывая следственные изоляторы. По его словам, модель реформы, которой должна подражать Украина, как идеал, – это модель Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы.