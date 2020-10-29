В Минюсте назвали сроки возобновления работы НАПК и е-декларирования

Министр юстиции Денис Малюська РБК-Украина

Малюська предлагает создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал судей для предотвращения коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции и система электронного декларирования сможет полноценно заработать через несколько месяцев. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает "НВ".

"У меня есть конкретное видение, как мы можем с этой ужасной, ужасной ситуации выйти: мы планируем восстановить работу системы ровно так же как она работала до решения Конституционного Суда, но учитывая аргументы, которые изложил КС в своем решении", - сказал Малюська.

По словам министра, сначала необходимо убрать на законодательном уровне полномочия НАЗК в отношении судей. Это в свою очередь позволит разблокировать работу антикоррупционного органа и открыть доступ к реестру деклараций.

Вместе с тем Малюська предлагает создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал судей для предотвращения коррупции.

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Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.