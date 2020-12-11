В Минфине заявили о возможности переноса даты индексации пенсий в 2021 году

Сергей Марченко Минфин

Окончательное решение обещают принять после расчетов Пенсионного фонда

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас продолжаются дискуссии о дате ежегодной индексации пенсий в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что решение должны принять после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины. "Подчеркиваю, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации – с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", – сказал Марченко.

Кроме того чиновник отметил, что дефицит Пенсионного фонда, который финансируется из госбюджета, ежегодно растет. "Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что-то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м будут достигать 195 миллиардов. Это – ответ тем, кто сомневается, что "в консерватории" нужны радикальные изменения", – высказался министр.

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Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 января украинцам повысят пенсии минимальная выплата вырастет на 400 гривен. По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий.