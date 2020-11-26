В Минфине рассказали, что именно изменили в проекте госбюджета по требованию МВФ

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам министра, позиция была скорректирована из-за необходимости в кредитах учреждения для Украины

Кабинет министров Украины был вынужден сократить дефицит проекта Госбюджета-2021 с 6 до 5,5% за позицию Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина.

По словам министра, позиция была скорректирована из-за необходимости в кредитах учреждения для Украины.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - сказал Марченко.

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Напомним, 26 ноября Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, министры снизили дефицит по ВВП с 6% до 5,5% (в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%).