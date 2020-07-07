В МИД уточнили категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз
Восемь категорий граждан могут попасть в Евросоюз несмотря на "карантинный" запрет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что наше государство пока не соответствует критериям ЕС, которые позволят украинцам пересекать границу. Об этом сообщалось на онлайн-брифинге МИД.
Министр отметил, что существуют исключения из этих ограничений. В частности, въехать в ЕС могут:
- работники медицинских учреждений;
- специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
- пограничники;
- перевозчики товаров;
- дипломаты, служащие полиции во время исполнения обязанностей;
- представители международных организаций и международных воинских контингентов;
- лица, которые направляются транзитом;
- лица, которые едут с нетуристической целью или с других рабочих вопросов;
- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.
По словам Кулебы, "неотложные личные обстоятельства" трактуются в каждой стране индивидуально. Поэтому предоставление разрешения на въезд с этой целью решается уполномоченными органами государства, в которое пытается попасть человек.
Министр добавил, что Украина регулярно предоставляет Евросоюзу обновленную информацию о ситуации с коронавирусом и необходимо делать все, наша страна поскорее попала в "зеленый" список.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба сообщил список стран, в которые могут въехать украинцы. По состоянию на 7 июля, перечень включает в себя 23 страны, в том числе, с необходимостью визы.