В МИД уточнили категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз

Восемь категорий граждан могут попасть в Евросоюз несмотря на "карантинный" запрет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что наше государство пока не соответствует критериям ЕС, которые позволят украинцам пересекать границу. Об этом сообщалось на онлайн-брифинге МИД.

Министр отметил, что существуют исключения из этих ограничений. В частности, въехать в ЕС могут:

работники медицинских учреждений;

специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

пограничники;

перевозчики товаров;

дипломаты, служащие полиции во время исполнения обязанностей;

представители международных организаций и международных воинских контингентов;

лица, которые направляются транзитом;

лица, которые едут с нетуристической целью или с других рабочих вопросов;

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

По словам Кулебы, "неотложные личные обстоятельства" трактуются в каждой стране индивидуально. Поэтому предоставление разрешения на въезд с этой целью решается уполномоченными органами государства, в которое пытается попасть человек.

Министр добавил, что Украина регулярно предоставляет Евросоюзу обновленную информацию о ситуации с коронавирусом и необходимо делать все, наша страна поскорее попала в "зеленый" список.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба сообщил список стран, в которые могут въехать украинцы. По состоянию на 7 июля, перечень включает в себя 23 страны, в том числе, с необходимостью визы.