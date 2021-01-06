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Подарок Лаврову: МИД Украины настаивают на возвращении похищенной из Луганска иконы

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

В украинском дипведомстве обвинили председателя Президиума Боснии и Герцеговины во лжи

Украина в дальнейшем требует возвращения иконы, похищенной в Луганске и подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

При этом дипломат заявил о лжи со стороны председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. "Украинская икона обожгла руки даже искушенным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает лгать, превосходя своих старших друзей. Украина в дальнейшем требует возвращения иконы", - написал Кулеба.

Напомним, накануне Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил, но не Украине. По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

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Ранее сообщалось, что посольство Украины в Боснии и Герцеговинии требует от Министерства иностранных дел БиГ предоставить детальные объяснения из-за подаренной Сергею Лаврову украинской 300-летнюю икону. В противном случае действия боснийского чиновника пообещали рассматривать как поддержку страной агрессивной политики и военных действий России против Украины.

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