В МИД Украины рассказали, как планируют возвращать Крым

Министерство иностранных дел Украины разработало стратегию, которая определяет принципы работы платформы по возвращению полуострова

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала о стратегии деоккупации Крымского полуострова, которую разработало ведомство. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По словам Джапаровой, стратегия деоккупации Крыма – это внутренний и непубличный инструмент. Он не охватывает все направления государственной политики, однако определяет принципы работы платформы по возвращению аннексированного полуострова.

"Она (платформа - ред.) задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях", - подчеркнула Джапарова.

Отмечается, что самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.

"Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведения в особый для Украины день – 26 февраля – день сопротивления Крыма российской оккупации", – добавила заместитель главы МИД.

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Тогда как второй уровень стратегии будет проводиться по линии министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угрозе безопасности не только Украины, но и всего региона. Мы видим аппетиты Российской Федерации – это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым – это плацдарм для военных", – аргументировала Эмине Джапарова.

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По ее словам, следующими уровнями должны стать межпарламентские связи, работа с главами парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, а также работа с депутатами.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать переговорную площадку по вопросу деоккупации Крыма и заставить виновных в сдаче полуострова понести ответственность.