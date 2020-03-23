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В МИД рассказали о состоянии обмена содержащимися в условиях пандемии коронавирус

Глава МИД отметил, что этот вопрос остается на усиленном контроле правительства и президента

Вопрос обмена удерживаемыми лицами и вопрос освобождение крымчан из русских тюрем остается актуальным, несмотря на эпидемию COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

Глава МИД отметил, что этот вопрос остается на усиленном контроле правительства и президента.

"Это вопрос не поставлено на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого... Но ни один коронавирус не способен потушить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", - подчеркнул министр.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак планирует в Минске обсудить обмен удерживаемыми с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком.

Кроме того уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 86 крымских татар включили в список будущего обмена удерживаемыми лицами.

Однако впоследствии лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять "на бандитов".

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