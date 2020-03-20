В МИД рассказали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ

Николай Точицкий отметил, что такое решение ЕС принял через карантинные ограничения

Европейский Союз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в Facebook.

По его словам, попасть в страны Евросоюза также смогут украинцы, которые имеют действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве блока.

"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любой стране ЕС", - сообщил дипломат.

Он также отметил, что такое решение ЕС принял через карантинные ограничения, которые Украина ввела с целью сдерживания коронавирус.

Ранее сообщалось, что из-за пандемию COVID-19 Европейский Союз закрывает внешние границы.