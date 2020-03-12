В МИД призывают украинцев воздержаться от поездок в 11 стран

Кулеба особо призвал воздержаться от популярных туристических направлений - Египет, Турция и Таиланд

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от поездок в 11 стран в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическую поездку. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических поездок в страны, пораженных коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - отметил глава МИД.

Кулеба уточнил, что максимально осторожно нужно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Кроме того, сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус.