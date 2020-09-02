В МИД ответили на заявление России об "украинских экстремистах" в Беларуси

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Кулеба назвал эту информацию "плодом болезненной фантазии"

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали обвинения России в дестабилизации ситуации в Беларуси. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал информацию о 200 экстремистах, которых якобы тренируют в Украине, "плодом болезненной фантазии". Об этом министр сообщил в Facebook.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - отметил Кулеба.

Также глава украинского МИД подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

Новости по теме: Беларусь и Россия готовятся провести совместные военные учения

"Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк", - добавил министр.

Напомним, перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть подтвержденная информация о том, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют две сотни экстремистов, которых тренируют в Волынской и Днепропетровской областях.