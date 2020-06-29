В МИД назвали сроки встречи Зеленского и Орбана

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Встреча может состояться в конце июля

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля. Об этом Василий Боднар рассказал "Интерфакс-Украина".

По словам Боднара, во время комиссии министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петеро Сийярто также договорились содействовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий - по национальным меньшинствам и вопросам образования.

Также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол", - подчеркнул Боднар.

Также он отметил, что одним из способов решения вопроса обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования является совершенствование украинского законодательства в рамках реализации рекомендации Венецианской комиссии по разработке нового закона о национальных меньшинствах.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать меморандум с венгерским премьер’премьер-министром Виктором Орбаном для разрешение конфликта с Венгрией, который возник в силу закон об образовании.