В МИД Франции считают идею Медведчука относительно межпарламентского диалога положительной, – Волошин

В МИД Франции четко дали понять, что считают идею межпарламентского диалога ради мира, инициированную председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, положительной.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона поддержат реализацию предложения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция".

"Действительно, это очень хорошая новость, особенно приятно, когда она является результатом многомесячной работы. Я хочу сказать, что впервые про эту нашу инициативу, Медведчука и других моих коллег по партии, я о ней проинформировал французских коллег во время встречи в Сенате Франции еще 10 декабря 2019 года, то есть, на следующий день после саммита в "нормандском формате" глав государств и правительств. И уже тогда был большой интерес", – отметил нардеп Олег Волошин.

Парламентарий вспомнил, что ранее были разговоры о том, что, если вдруг случится так, что Киев полностью выполнит все пункты парижского коммюнике, то, вероятно, эта инициатива не так уж будет нужна, потому что наконец будет движение к миру.

"Но определенный скепсис, который у нас был, он очень быстро оказался оправданным – ничего не меняется, ничего не движется. Кроме обмена пленными, ничего не произошло. Боевые действия продолжаются, формула Штайнмайера в законодательство не имплементирована. А затем 23 января совместно с господином Виктором Медведчуком мы провели презентацию этих инициатив в Сенате Франции. Были там и представители Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента", – отметил Олег Волошин.

Нардеп продолжил: "Скажем так, то, что я услышал, можно сказать, что МИД Франции не будет эту идею двигать, но он четко дал понять, что считает ее позитивной. А дальше правильно было сказано господином Говеном, постоянным представителем МИД Франции, дальше сами парламентарии двигать эту идею".

Политик заверил: "Мы очень в этом смысле открыты для фракции "Слуга народа", в частности, и ко всем другим, кто заинтересован в мире… В чем эта инициатива – встретиться вчетвером: мы, россияне, при посредничестве немцев и французов. Идея была встретиться в Страсбурге, потому что Страсбург является символом примирения… У нас была идея сделать это в середине мая примерно, и при посредничестве немцев и французов провести этот диалог по широкому кругу вопросов. И если фракция "Слуга народа" в целом против такого диалога, то тогда я не понимаю, зачем Зеленский пытается встречаться с Путиным, какая тогда логика? Как можно искать диалог с президентом России и избегать диалога с парламентариями? Это означает, что "Слуга народа" реально не хочет мира и не хочет нормализации отношений с Россией, а значит, что они просто соврали собственным избирателям".

Напомним, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата" представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция".